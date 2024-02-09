Christian Bassogog Ankaragücü'nde

MKE Ankaragücü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Profesyonel futbolcu Christian Bassogog ile kulübümüze transferi için anlaşmaya varıldı.
Christian Bassogog ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı, imza törenine Başkanımız İsmail Mert Fırat, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık, Genel Saymanımız Mehmet Şahin ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal katıldı."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.