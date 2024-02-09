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Christian Bassogog Ankaragücü'nde

MKE Ankaragücü Christian Bassogog ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Christian Bassogog Ankaragücü'nde
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MKE Ankaragücü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcu Christian Bassogog ile kulübümüze transferi için anlaşmaya varıldı.

Christian Bassogog ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı, imza törenine Başkanımız İsmail Mert Fırat, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık, Genel Saymanımız Mehmet Şahin ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal katıldı."

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09 Şub 2024 - 17:42 Ankara- Spor

Mahreç  Melisa Sapaz

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