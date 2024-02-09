'Sahte bağlantılara dikkat'

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SİBERAY sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sınav başvurusu başlığıyla paylaşılan asılsız içeriklere ve sahte bağlantılara DİKKAT Sahte siteler üzerinden kişisel bilgi paylaşmayın, herhangi bir ödeme yapmayın.

İşlemlerinizi https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirin."