İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin koordineli çalışma yaptı. Bu kapsamda 2022'den itibaren aranan, ' silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu DEAŞ üyesi H.E. saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan H.E. işlemlerinin ardından tutuklandı.
- Asayiş
Firari DEAŞ üyesi yakalandı
DİYARBAKIR'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi H.E., operasyonla yakalandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.