Çankaya'nın Mucurcuoğlu'na ihtiyacı var

Ali Baran Fayık

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ikâmet eden ve Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı olan Mustafa Oğuz Mucurluoğlu yaşadığı zorluklara rağmen başardıklarıyla herkese örnek oluyor. 1972 Ankara doğumlu olan Mucurluoğlu, 10 günlükken geçirdiği sarılık hastalığından dolayı ve kendisini muayene eden doktorun ihmalkarlığı yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum kalıyor. Buna rağmen hayattan kopmayan Mucurluoğlu, birden fazla kitaba imza atıp, eğitim hayatını ise yüksek lisansa kadar sürdürüyor. Çankaya'dan Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olan Mucurluoğlu, eğer belediye meclis üyesi aday olursam mümkün olduğunca hiçbir engelli, araç talebinde bulunduğunda reddedilmeyecek bir düzeni kurmaya çalışacağını söyledi.

Her Şeyi Yapabiliyorum

Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Oğuz Mucurluoğlu,“Doğumumdan sonraki ilk 40 gün içerisinde yani daha 10 günlükken geçirdiğim sarılık nedeniyle hastaneye gidilmiş. O sırada kanımın değişmesi gerekiyormuş. Fakat, muayene eden doktorun “her çocuk sarılık geçirir” deyip geri göndermesi sebebiyle şu an hayatımı spastik(beyinden gelen ve vücudu etkileyen hücrelerin ölü olması) engelli olarak sürdürüyorum. Evde dizlerimin üzerinde yürüyebiliyor, dışarıda ki erişimlerimi de akülü tekerlekli sandalyem ile sağlıyorum. Evde yapmam gereken birçok işimi ağzımla gerçekleştirirken, akülü tekerlekli sandalyemi de yine ağzımla idare ediyorum" dedi.

Akademik Çalışmalarım ve Kitaplarım var. Mucurluoğlu," Eğitim hayatım ise oldukça dolu. İlk, orta ve lise eğitimimi başarıyla tamamladım. Üniversite eğitimini de ilk olarak Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Bölümünü, Ardından Anadolu Üniversitesi’nde Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve İşletme Fakültesi İşletme bölümümü ve aynı üniversitenin

Felsefe Bölümü’nden de eğitim aldım. Son olarak ise Ankara Üniversitesi’nde Gazetecilik alanındaki Yüksek Lisans eğitimini A+ düzeyde tamamladım. Eğitim hayatımın yanı sıra yazar kimliğine de sahibim. Bu bağlamda ‘Dinle Kardeşim’, ‘Sevgililer Gününde Hiç Randevum Olmadı’, ‘Sarı Yalnızlık’, ‘Bütün Suç Benim’ ve akademik çalışmam ve kitaplarım var" diye konuştu.

Katkı Sağlamak Çok Önemli

Mucurluoğlu, " 27,5 yıl kadar Yenimahalle Belediyesi’nde çalışıp emekli oldum. Çoğunlukla diğer engelliler için mücadele ederek onların yaşam kalitelerini yükseltmeyi kendime hedef ettim. Ben çocukluğumdan yetişkinliğime kadar çok zorluklar çektim. Engelliliğe engelliliğin ne olduğunu iyi bildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden de boş vermeci tarafım neredeyse hiç yok. Bazen özellikle otobüse binmeye çalışırım. Şoförlerle çok tartışmam olmuştur. Öyle ki beni ezecek kadar ileri gidenlerle hiç geri adım atmadan, kavga-dövüş tabiriyle o otobüse binip yolculuk yaptığımı bilirim. Birkaç şoförün bu yüzden cezalandırılmasına neden olmuşumdur. Hatta bir pasaja, engelli erişimi olmadığı ve var olan asansörlerinin de engelliler için uygun olmadığı sebebiyle yüklü miktarda para cezası kesilmesini sağladım. Bu süreç tam 1,5 yıl sürdü. Ama farkındalığı fark ettirmek için kararlı bir yaklaşımla mücadele etmek, sonuçta olması gerekeni yarattı. Tüm bunlara karşı gücüm; koşulların izin vermediği birçok şeyi daha rahat hale getirip kaderdaşlarıma bir parça da olsa katkı sağlayabilmiş olmaktan geliyor.” dedi.

Her İnsanın Kendi Yaşam Öğretileri Kendine Özgüdür

Mucurluoğlu, “Herkesin yaşam koşulları birbirinden apayrı. Herkesin hayatı kendi hayat tecrübelerine göre şekilleniyor. Hem de sağlıklı veya engelli olması gibi ayrım gözetmeden. Her insanın kendi yaşam öğretileri kendine özgüdür. Bundan dolayı da ‘yol göstermek’ gibi, ‘örnek olmak’ gibi yaklaşımlar benim haddim değil. Sadece belki en dikkatli haliyle şunu söyleyebilirim: Şartların ve koşulların elverdiği kadarıyla yaşamı biraz zorlayarak hayatın içinde olunmalı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Engelliler Üzerindeki Algıyı Kıracağım

Çankaya Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mucurluoğlu," Önümüzdeki yerel seçimlerde meclis üyesi olabilmek için yoğun bir tempoyla çalışıyorum. Sadece engelli bireylerin değil tüm toplumun yaşadığı sorunlara duyarlı bir bakış açısıyla yaklaşacağım. Çünkü her birey hayatında farklı zorluklarla boğuşuyor. Engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklarsa tabi daha fazla. Ben bunlara her zaman dikkat çekmek için elimden geleni yaptım, yapmaya devam ediyorum ve edeceğim de. Ancak istiyorum ki; karşılaştığım kamu birimlerindeki personellerin; mücadele eden bir engelinin çabasına, “aman ne olacak, zaten engelli bugün söyler bir daha peşine düşmez” algısı içinde olmasın. Bu algının kırılması için gösterdiğim gayreti bana verilen yetki dahilinde sınırlarımı aşmadan baskın bir kavrayışa dönüştürmek üzere uğraşacağım. Belki bu şekilde, karşı çalışanın önüne gelen şikâyeti ciddiye alması bir nebze de olsa sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin Hizmetleri Engelliler İçin Çok Önemli

Mucurluoğlu," Belediyelerin engelli servislerinin hizmet verme anlayışında rol oynadığıma inanıyorum. Çünkü gerçekten bu konuda çabalarım çok oldu. Engellilere hizmet vermek üzere çalışan servisler, ilk başlarda sadece belli noktalarda engelleri toplayıp dağılmalarını sağlıyordu. Bu anlayışı duyduğumda çok şaşırdım. Bir engelli evden çıkıp toplanma yerine geldikten sonra o servisin ne anlamı var diye düşündüm. Çünkü o noktaya gelebilen biri, etkinliğin yapıldığı yere de gelebilir zaten. Bu bağlamdaki servis anlayışı, sosyal hayata katılamayan engellilere yönelikse ve imkânları olmayanlara hizmetse, bunun sağlanamaması çok saçma değil mi sizce de? Derhal harekete geçip yalnızca engelliler ve yakınları için bir etkinlik programı yaptım. Ve belediyelerden servislerin düzenlenmesini talep ettim. Katılım sağlamak isteyen buna karşın imkânları olmayan birçok engelli tespit edildi" dedi.

Engellilerin Sesi Olacağım

Mucurluoğlu, “Adaylığım gerçekleştikten sonra seçimlerde meclis üyeliği halk tarafından değer görülürde verilirse, öncelikli yapmak istediğim şey; engellilerin erişim noktasındaki ulaşım sorununu düzene koyabilmeye çalışmak. Örneğin mümkün olduğunca hiçbir engelli, araç talebinde bulunduğunda reddedilmeyecek bir düzeni kurmaya çalışacağım. Belediyenin engelli hizmetlerinden servis talep etmiş engelli, görev sürem boyunca “araç arızalı” veya “bütün araçlar serviste” gibi bahanelerle karşılaşmayacağı görüşmelerin olmasını sağlamaya uğraşacağım. Çankaya sınırlarındaki engelli asansörleri sık sık kontrol edilip kullanım dışı asansör bulundurulmayacak bir kontrol ağı sağlamaya gayret göstereceğim. Mümkün olduğunca ve öncelikle merkezi alanlardaki esnaflar olmak üzere düzenli teftiş edilip engelli erişimleri sağlanana kadar yaptırım gücü uygulatmaya çalışacağım. Park ve bahçeler, engellilerin de rahatlıkla dolaşabileceği hale getirilmek üzere bir ağ yapısı kurmayı sağlamaya çaba harcayacağım. Bununla birlikte engelliler için yapılmış kaldırım meyillerine ve önlerine park edilen araçlar ile neredeyse tüm vatandaşların sorunu olan arabaların kaldırım üstlerine koyma sarmalı üzerinde de önemle duracağım. Ve tabi bu ve benzeri sıkıntıları gidermeye çalışırken de daima herkesle el ele olmak gibi bir yaklaşım ilkesiyle sürdüreceğim" diyerek sözlerini noktaladı.