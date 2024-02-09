Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kulübümüz en son Sivasspor’da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.
- Spor
Samsunspor'dan kaleye yeni transfer
SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.