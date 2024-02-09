"Emekliye refah payı verilmeli"

Ünzile Yüksel, Ulus Meydanı'ndaki Zafer Anıtı önünde emeklilerle basın açıklaması yaptı. Yüksel, iktidarın sosyal devlet olma ilkesini yok saydığını, emeklileri derin yoksulluğa ve açlığa mahkum ettiğini belirterek, "Ev kiralarının ortalama 15 ile 20 bin lira olduğu ülkemizde en düşük emekli maaşını 10 bin liraya, dul maaşını 7 bin 500 liraya, yetim maaşını 2 bin 500 liraya çıkartarak 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan eden iktidar sahipleri, siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Bu yaşam şartlarında 2024 yılı olsa olsa emeklilerin sürünme yılı, iktidar için de utanç yılı olur" diye konuştu.

'SEYYANEN ZAM TÜM EMEKLİLERE VERİLSİN'

2008 yılında çıkarılan yasa ile aylık bağlama oranlarının yüzde 70'ten yüzde 45'e düşürüldüğünü aktaran Yüksel, "Sizden önce emekli ikramiyesi ile ev araba alınırdı, şimdi bir yıllık kira bile ödenemiyor. Acilen aylık bağlanma oranını yüzde 70'e çekerek, bu mağduriyete son verin. Emekliye derhal refah payı verilmeli. İlaç ve muayene katkı payından muaf hale getirilmelidir. TÜFE (tüketici fiyat endeksi) hesaplanırken; baz alınan enflasyon sepetindeki harcama kalemleri, zorunlu harcama kalemlerinden oluşturularak kişilerin gerçek yaşam maliyeti baz alınmalıdır. Sürücü kursu, gezi turu, kadın montu, düğün, nişan, salon kiraları değil; hani gıda, hani konut kiraları, neden o sepette yok? Niye gerçekten halkın zorunlu olarak kullandığı metalar, o sepetin içinde yok? Memurlara verilen seyyanen zam, tüm emeklilere verilsin. Aynı ülkede yaşayan, aynı pazarda alışveriş yapan bu insanlara bu ayrımcılık niye? 16 milyon emekliyi yok mu saydınız?" dedi.