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Krom madeninde göçük: 1 işçi öldü

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan bir krom madeninde meydana gelen göçükte işçi Beytullah Çuhadar (37), hayatını kaybetti.

Krom madeninde göçük: 1 işçi öldü mask
Krom madeninde göçük: 1 işçi öldü
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Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran mevkinde bulunan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.’ye ait krom madeninde saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada yerin 200 metre altında çalışan Beytullah Çuhadar, göçük altında kaldı. Olayın ardından çalışanların yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla, Beytullah Çuhadar göçük altından çıkarılıp, yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Çuhadar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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09 Şub 2024 - 15:50 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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