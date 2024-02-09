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Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti mask
Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara ATO Congresium’da 'Gelecek İçin Teknolojiler' temasıyla 6’ncısı gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Teknoloji stantlarını gezerek ürünler hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Yaşar Güler, fuarı ziyaret eden gençlerle sohbet etti.

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09 Şub 2024 - 15:43 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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