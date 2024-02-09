Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara ATO Congresium’da 'Gelecek İçin Teknolojiler' temasıyla 6’ncısı gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Teknoloji stantlarını gezerek ürünler hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Yaşar Güler, fuarı ziyaret eden gençlerle sohbet etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.