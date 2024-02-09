Kırşehir'de "6 Şubat asrın felaketi" sergisi

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Cacabey Meydanı'nda açılan sergide, Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB Kırşehir ekibinin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar sergilendi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve daire amirlerinin de gezdikleri serginin ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Sergiyi değerlendiren Gülşen, gazetecilere, Kırşehir AKUB ekiplerinin depremin ilk gününden itibaren olay yerine ulaşarak, kurtarma çalışmalarına katıldıklarını, 25 kişilik bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Gülşen, depremin yıl dönümü haftası kapsamında yaklaşık 40 fotoğrafla sergi açarak farkındalık oluşturduklarını dile getirdi.