Sollama yaparken takla attı yaşamını yitirdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğu ve Çeşme'deki ailesinin yanına geldiği öğrenilen Mustafa Efe Özel, saat 10.45 sıralarında, babasına ait 35 RGZ 68 plakalı kamyonetle evden ayrıldı. İnönü Mahallesi 2122'nci ile 2135'inci sokakların kesiştiği kavşağa geldiğinde Özel, önündeki motosikleti sollamak isterken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet takla atıp, yaklaşık 20 metre sürüklendi, refüjdeki ağaca çarpıp durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Özel'in öldüğünü belirledi. Özel'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Öte yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.