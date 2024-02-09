2'nci Bayezid Minaresi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii 2'nci Bayezid Minaresi'ne, tespit edilen derin çatlak nedeniyle restorasyon çalışmaları kapsamında iskele kurulduğunu açıkladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii 2'nci Bayezid Minaresi'nde yapılan tespitler sırasında derin bir çatlak tespit edilmiş; Ayasofya-i Kebir Camii Bilim Kurulu ve Koruma Kurulu'nun söküm kararı ile ziyaretçi güvenliğini sağlamak için çelik platform yapılmış, çelik platform üstünde tam güvenlikli minare iskelesinin kurulumu gerçekleştirilmiştir" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.