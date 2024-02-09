2'nci Bayezid Minaresi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii 2'nci Bayezid Minaresi'ne, tespit edilen derin çatlak nedeniyle restorasyon çalışmaları kapsamında iskele kurulduğunu açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii 2'nci Bayezid Minaresi'nde yapılan tespitler sırasında derin bir çatlak tespit edilmiş; Ayasofya-i Kebir Camii Bilim Kurulu ve Koruma Kurulu'nun söküm kararı ile ziyaretçi güvenliğini sağlamak için çelik platform yapılmış, çelik platform üstünde tam güvenlikli minare iskelesinin kurulumu gerçekleştirilmiştir" denildi.