İngilizce öğretmenini vurdu, adliyeye sevk edildi

Olay, 1 Şubat Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi. O sırada taksiyle Erorbay'ın aracına yanaşan Mustafa Gülter, öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı. Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Mustafa Gülter arasında tartışma yaşandı. Mustafa Gülter, yanında bulunan silahıyla Erorbay'ı önce çenesinden yaraladı ardından da öğretmene ateş etti. Açılan ateş sonucu Katie Erorbay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erorbay'a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Gülter ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Mustafa Gülter tedavisinin ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan Mustafa Gülter adliyeye sevk edildi.