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"Frene basınca araç kaydı"

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı kazada karşı şeride geçip, minibüse çarpan TIR'ın şöforü C.T. ifadesinde, "Yağmur yağıyordu. Hızımı azaltmak amacıyla frene basınca araç kaydı.Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetimi yitirdim" dedi.

"Frene basınca araç kaydı" mask
"Frene basınca araç kaydı"
"Frene basınca araç kaydı"
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Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kuşçuburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ö.G. yönetimindeki minibüs, C.T. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Savrulan 2 araç, yol kenarındaki bir binanın duvarına çarparak durdu. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; görüntülerde TIR'ın karşı şeride geçtiği anlaşıldı. Kazada minibüsteki Hikmet Tayfun Çaktır (69), Ömer Astarcıoğlu (42) ve Mesut Polat (31) hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken, gözaltına alınan TIR şoförünün jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. C.T. ifadesinde, "Yükümü indirip, evime gidiyordum. Yağmur yağıyordu. Hızımı azaltmak amacıyla frene basınca araç kaydı. Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetimi yitirdim. Kaza bir anda oldu" dedi. C.T'.nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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09 Şub 2024 - 15:12 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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