Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kuşçuburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ö.G. yönetimindeki minibüs, C.T. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Savrulan 2 araç, yol kenarındaki bir binanın duvarına çarparak durdu. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; görüntülerde TIR'ın karşı şeride geçtiği anlaşıldı. Kazada minibüsteki Hikmet Tayfun Çaktır (69), Ömer Astarcıoğlu (42) ve Mesut Polat (31) hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken, gözaltına alınan TIR şoförünün jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. C.T. ifadesinde, "Yükümü indirip, evime gidiyordum. Yağmur yağıyordu. Hızımı azaltmak amacıyla frene basınca araç kaydı. Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetimi yitirdim. Kaza bir anda oldu" dedi. C.T'.nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.