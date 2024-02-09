- Asayiş

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobillerinde 59 bin liralık sahte 200'lük banknot, 70 gram bonzai ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu mask
Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
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Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kocaeli' den ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 70 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu hap ile 59 bin liralık sahte 200'lük banknot ele geçirildi. Otomobildeki G.Ö. (31) ve H.G. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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09 Şub 2024 - 15:01 DHA Kütahya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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