Silahlı saldırıya 2 gözaltı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sarıot köyünde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile Sarıot köyünden ayrılan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, köy yol ayrımında pusu kuran kişi veya kişilerin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vurularak motosikletten düşen Aydın ve Avcı metrelerce sürüklendi. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, yerde yatan 2 kişiyi görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şakir Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Tayfun Avcı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avcı, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İKİ KÖYDE ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON

Olayın ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube, Siber Suçlar, Özel Köpek Timleri, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, Bayramiç'e bağlı Sarıot ve Akçakıl köyünde çalışma başlatarak birçok adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışması sonucunda şüphelilerin A.G. ve C.Ö. olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Ayrıca, olayla ilgisi olduğu belirlenen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin Sarıot köyünden çıkan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'yı, köy yol ayrımında önünü araç ile kesip, çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdüğü anlaşıldı. Ayrıca Şakir Aydın ve Tayfun Avcı’nın olay yaşanmadan önce şüphelilerle köyde yapılan bir hayra katıldıkları ve sonrasında bir evin bahçesinde birlikte içki içtikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.