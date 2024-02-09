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Havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını soydular

Kocaeli'de, alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanının çatısındaki havalandırma deliğinden girip hırsızlık yapan ve aynı şekilde kaçan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını soydular mask
Havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını soydular
Havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını soydular
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Olay, gece saatlerinde, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, kuyumcu dükkanının çatı kısmındaki havalandırmadan girip altınları aldı ve aynı şekilde kaçtı. Alarm çalması üzerine dükkanın önüne gelen alışveriş merkezi güvenliği ve iş yeri sahipleri, olumsuzluk görmeyip geri gitti.

HIRSIZLIĞI SABAH GELİNCE ANLADI

Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcu, dükkana girdiğinde hırsızlığı fark etti. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Çalınan altınların miktarının belirlenmesi için de çalışma yürütüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu dükkanında, çevresinde ve çatısında incelemelerde bulundu. Dükkanın depo kısmında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen demir boru bulunurken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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09 Şub 2024 - 14:16 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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