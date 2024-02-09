Serdar Dursun tekrar Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun’un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun’a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Temmuz 2021-Ağustos 2023 arasında da sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 64 maçta 19 gol atma başarısı gösterdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.