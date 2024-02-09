Otomobillerin kilometresini değiştirerek satan şebeke çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobillerin kilometresini düşürerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada adresleri belirlenen şebeke üyelerinin satın aldıkları otomobillerin kilometrelerini oto-elektrik dükkanlarında düşürüp ekspertiz raporu aldıktan sonra sattığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon yaptı. 31 otomobilin kilometresini oto-elektrik dükkanlarında düşürüp ilan sitelerinden satarak dolandırıcılık yapan 2’si eksper 25 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin 31 aracın kilometresini düşürüp yeniden satarak yaklaşık 10 milyonluk vurgun yaptığı belirlendi.

Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından 25 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.