Terör propagandasına gözaltı geldi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından geçen genel seçimlerde Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı olan Müslüm Koyuncu'nun sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla 'terör propagandası' yaptığını tespit etti. Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki eve sabah saatlerinde baskın yapan TEM ekipleri, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Koyuncu, işlemleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Terör propagandası yapmakla suçlanan Müslüm Koyuncu, geçen yıl nisan ayında Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Koyuncu, bir süre önce tahliye edildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.