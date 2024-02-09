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Terör propagandasına gözaltı geldi

Eskişehir'de 6 Şubat'taki terör saldırısının ardından terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen, geçen genel seçimlerde Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı olan Müslüm Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Terör propagandasına gözaltı geldi mask

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından geçen genel seçimlerde Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı olan Müslüm Koyuncu'nun sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla 'terör propagandası' yaptığını tespit etti. Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki eve sabah saatlerinde baskın yapan TEM ekipleri, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Koyuncu, işlemleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Terör propagandası yapmakla suçlanan Müslüm Koyuncu, geçen yıl nisan ayında Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Koyuncu, bir süre önce tahliye edildi.

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09 Şub 2024 - 13:29 DHA Eskişehir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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