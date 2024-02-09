09 Şub 2024 - 12:52- Asayiş G:

900 bin liralık kablo hırsızlığı

Zonguldak'ta enerji firmasından 5 günde 900 bin liralık kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

900 bin liralık kablo hırsızlığı mask
900 bin liralık kablo hırsızlığı
Haber albümü için resme tıklayın

Zonguldak'ta enerji firmasından 5 günde 900 bin liralık kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Merkez ve Kozlu ilçelerinde 29 ile 31 Ocak tarihleri arasında ve 2 Şubat'ta enerji firmasından enerji nakli için kullanılan elektrik kabloları ile bakır kablolar çalındı. Firma yetkililerinin ihbarıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) incelemelere başladı. Çalınan kabloların yaklaşık değerinin 900 bin lira olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü ise adli kontrolle serbest kalırken, A.D., E.D. ve D.D. tutuklandı.

# Zonguldak, Kozlu İlçesi, Merkez Bankası, kablo hırsızlığı, için, ile, şubat, ISE, Jandarma

09 Şub 2024 - 12:52 DHA Zonguldak- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL