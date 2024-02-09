Kayseri'de silahlı kavga

Kayseri'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Emre G. tabanca ile vuruldu, 2 şüpheli kaçtı. Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 317 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Emre G., aralarında alacak meselesi bulunan Ercan A. ve Tugay A. ile buluştu. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ercan A., yanında getirdiği tabancayla Emre G.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Emre G.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.