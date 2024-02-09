09 Şub 2024 - 12:36- Asayiş G:

Kayseri'de silahlı kavga

Kayseri'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Emre G. tabanca ile vuruldu, 2 şüpheli kaçtı.

Kayseri'de silahlı kavga mask
Kayseri'de silahlı kavga
Kayseri'de silahlı kavga
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Kayseri'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Emre G. tabanca ile vuruldu, 2 şüpheli kaçtı. Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 317 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Emre G., aralarında alacak meselesi bulunan Ercan A. ve Tugay A. ile buluştu. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ercan A., yanında getirdiği tabancayla Emre G.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Emre G.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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09 Şub 2024 - 12:36 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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