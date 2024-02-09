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Edirne'de sis etkili oldu

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Kent, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisine girdi.

Edirne'de sis etkili oldu mask
Edirne'de sis etkili oldu
Edirne'de sis etkili oldu
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Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken, kent sabah saatlerinde yoğun sisin etkisine girdi. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sisle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metreye kadar düştü. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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09 Şub 2024 - 12:33 DHA Edirne- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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