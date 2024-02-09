Edirne'de sis etkili oldu

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken, kent sabah saatlerinde yoğun sisin etkisine girdi. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sisle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metreye kadar düştü. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.