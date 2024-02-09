Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz mı oluyor?

Limak Şirketler Grubu'nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento, halka arz sürecine giriyor. Şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alındı. Halka arz işlemi, planlanan takvim doğrultusunda şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Şirketin sermaye arttırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzında, pay başına satış fiyatı 16,20 TL olarak belirlenirken, halka arz sonrası şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 30’una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'da, Yıldız Pazar’da LMKDC koduyla işlem görecek şirket paylarının halka arzında konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım yürütecek.

HALKA ARZ GELİRİ BÜYÜMEDE KULLANILACAK

Nüfusu ve yüz ölçümüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehri Şanlıurfa’da kurulu olan Limak Doğu Anadolu Çimento’ya ait Şanlıurfa fabrikası, 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip. Şirket, halka arzdan sağlanacak gelirin tamamını büyümesinde kullanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde satışlarını artırmayı hedefliyor.