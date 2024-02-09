Beşiktaş'tan 10 numara takviyesi

Ali DANAŞ - İSTANBUL
Beşiktaş yönetimi, transfer döneminin kapanma gününde 10 numara pozisyonuna takviye yapma çabasında.
Siyah beyazlılar, bu doğrultuda Polonya ekibi Legia Varşova takımının 10 numarası Ernest Muci ile anlaşma sağlarken, kulübü ile pazarlığa devam ediyor. Legia ile yapılan görüşmenin olumlu bitmesi durumunda, Muci siyah beyazlıların yeni 10 numarası olacak.
22 yaşındaki Arnavut yetenek, 3 sezondur Polonya liginde oynuyor ve bu sezon 34 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.
Fotoğraf: TRTSPOR
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.