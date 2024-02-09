Beşiktaş'tan 10 numara takviyesi

Ali DANAŞ - İSTANBUL

Beşiktaş yönetimi, transfer döneminin kapanma gününde 10 numara pozisyonuna takviye yapma çabasında.

Siyah beyazlılar, bu doğrultuda Polonya ekibi Legia Varşova takımının 10 numarası Ernest Muci ile anlaşma sağlarken, kulübü ile pazarlığa devam ediyor. Legia ile yapılan görüşmenin olumlu bitmesi durumunda, Muci siyah beyazlıların yeni 10 numarası olacak.

22 yaşındaki Arnavut yetenek, 3 sezondur Polonya liginde oynuyor ve bu sezon 34 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.

Fotoğraf: TRTSPOR