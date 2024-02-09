Turgutluspor'dan iki transfer birden

TFF 3. Lig 2. Grup'un iddialı takımı Turgutluspor, ara transfer döneminin son gününde 27 yaşındaki forvet Feyzullah Şahin'i Çatalcaspor'dan ve 20 yaşındaki kaleci Mehmet Yağmur'u Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattı. Feyzullah ve Mehmet'in imza törenine Başkan Gökhan Akın ve yöneticiler de katıldı. İki oyuncu da Turgutluspor'un şampiyonluk hedefine ulaşmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini taahhüt etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.