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Turgutluspor'dan iki transfer birden

TFF 3. Lig 2. Grup'un iddialı takımı Turgutluspor, ara transfer döneminin son gününde 27 yaşındaki forvet Feyzullah Şahin'i Çatalcaspor'dan ve 20 yaşındaki kaleci Mehmet Yağmur'u Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattı

Turgutluspor'dan iki transfer birden mask
Turgutluspor'dan iki transfer birden
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TFF 3. Lig 2. Grup'un iddialı takımı Turgutluspor, ara transfer döneminin son gününde 27 yaşındaki forvet Feyzullah Şahin'i Çatalcaspor'dan ve 20 yaşındaki kaleci Mehmet Yağmur'u Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattı. Feyzullah ve Mehmet'in imza törenine Başkan Gökhan Akın ve yöneticiler de katıldı. İki oyuncu da Turgutluspor'un şampiyonluk hedefine ulaşmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini taahhüt etti.

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09 Şub 2024 - 11:47 DHA Manisa- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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