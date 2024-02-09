"Sanayi üretimi aralıkta arttı"

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; 2023'ün Aralık ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri yıllık olarak incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Aralıkta sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı. Alt sektörler aylık olarak incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.