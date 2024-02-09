Bolu'da yangın

Yangın, gece saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki Yıldırım Metal’de meydana geldi. Metal ürünlerin satıldığı iş yerindeki malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.