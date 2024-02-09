Ümraniye’de balık ekmek dağıtıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, semt pazarı girişinde kurulan balık ekmek standının başına geçerek, vatandaşlara balık ekmek hazırladı.

Yıldırım, “İlçemizdeki esnaf kardeşlerimizi ve vatandaşlarımızı perşembe pazarında balık ekmekle karşılamak istedik. Görüyoruz ki, insanımız da teveccüh gösterdi. Herkese afiyet olsun. İlçemizdeki diğer semt pazarlarında da balık ekmek ikramımız devam edecek” diye konuştu.

İkram programına AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya da katıldı.