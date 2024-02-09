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Ümraniye’de balık ekmek dağıtıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından Adem Yavuz Mahallesi’nde kurulan semt pazarında 2 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı.

Ümraniye’de balık ekmek dağıtıldı mask
Ümraniye’de balık ekmek dağıtıldı
Ümraniye’de balık ekmek dağıtıldı
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, semt pazarı girişinde kurulan balık ekmek standının başına geçerek, vatandaşlara balık ekmek hazırladı.

Yıldırım, “İlçemizdeki esnaf kardeşlerimizi ve vatandaşlarımızı perşembe pazarında balık ekmekle karşılamak istedik. Görüyoruz ki, insanımız da teveccüh gösterdi. Herkese afiyet olsun. İlçemizdeki diğer semt pazarlarında da balık ekmek ikramımız devam edecek” diye konuştu.

İkram programına AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya da katıldı.

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09 Şub 2024 - 10:08 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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