48 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Narkogüç-48' operasyonlarında 242 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 48 il genelinde 'Narkogüç-48' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

1 TONDAN FAZLA UYUŞTURU ELE GEÇİRİLDİ

Ankara, Adana, Gaziantep, İzmir, Eskişehir, Antalya, Osmaniye, Kocaeli, Malatya, Bursa, Yozgat, Nevşehir, Van, Isparta, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Kırklareli, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Batman, Erzurum, Mersin, Burdur, Erzincan, Bitlis, Çanakkale, Muğla, Çorum, Denizli, Hatay, Kayseri, Samsun, Sivas, Yalova, Elazığ, Düzce, Bolu, Rize, İstanbul, Bingöl ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 242 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 1 ton 39 kilogram uyuşturucu madde ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.