Adliyedeki terör saldırısındaki 95 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur Şahin- Melih Çalışkan- Feridun Açıkgöz
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 95 şüpheli, emniyetteki işlemlerini tamamladıktan sonra adliyeye sevk edildi.
İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekeleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmiş, vatandaşlardan Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 95 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne ardından ise adliyeye sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.