Türk bayrağını yangından böyle korudu!

Olay, saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 yan yol üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, metruk bir bina önünde ateş yakan kişiler olduğu ihbarı üzerine verilen adrese gitti. Yapılan incelemede alkollü kişilerin, metruk bir ev önünde ısınmak için ateş yakıp gittiklerini tespit edildi. Ekipler, daha sonra evin önündeki ateşin üst kısmında demir korkuluklarda asılı, yanma tehlikesi olan bir Türk bayrağı olduğunu fark etti. Polis, bayrağı zarar görmemesi için alıp götürdü. Ateş ise itfaiye tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.