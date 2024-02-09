Muğla sallandı!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Muğla Ortaca'da saat 02:56 sıralarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 6.9 kilometre olduğunu açıkladı.