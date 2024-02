"Emeklilere desteğimiz devam edecek!"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği’ni ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu. Yavaş, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, belediyecilik anlayışında ayırt etmeden herkese hizmet etmenin öneminden bahsetti.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; “Bizim belediye olarak tabi ki toplumun her kesimine ulaşmamız lazım. Belediye vatandaşın doğumundan ölümüne kadar insanların her şeyiyle ilgilenir. Vatandaşa konforlu alanlar yaratır ve vatandaşın rahat etmesini sağlar. En önemlisi de geçimiyle ilgilenir. Bu nedenle bizim sosyal destekte bulunduğumuz 200 bin aile var. Ancak son zamlardan sonra emeklilerin önce 7 bin 500 alması sonra bunun 10 bin liraya çıkarılması bizim sosyal destek verdiğimiz ailelerin kriterlerine uymaya başladı. Gönlümüz en azından asgari ücrette eşitlenmesini isterdi. Ama emekliler asgari ücretin altında ücret almaya başlayınca tabiki biz buna kayıtsız kalamazdık. Biz de emeklilerimize bir çağrı yaptık. ‘Durumu uyanlar belediyeye başvursun. Biz onlara destek olacağız’ dedik. Bugün itibarıyla 31 bin emekliye 6 aydır biner lira destek oluyoruz. Et yardımı altında 400 TL yardım yapıyoruz. Kış dolayısıyla doğal gaz desteği yapıyoruz. Bu zor şartlar altında yaşayan, bütün gücünü kuvvetini bu ülkenin üretimi için harcamış emeklilerimizin insanca yaşamalarını istiyoruz.”

EMEKLİLERE SİZDE DESTEK OLUN!

Emeklilere destek açıklamalarında bulunan diğer adaylara da çağrıda bulunan Yavaş, “Hükümete mensup adaylar biz de destek olacağız demeye başladılar. Madem emekliler bu kadar mağdur, siz de farkındasınız. Burada sorumluluk hükümete düşer. Mutlaka hükümete başvurmalılar ve emeklilerimizin insanca yaşaması için çalışmalılar. Belediye başkalığı yaptığı ilçede hala görevde olan adaylar da var. Biz orada da 5 bine yakın kişiye destekte bulunuyoruz. 50 bin sosyal destekte bulunduğumuz orada yaşayan vatandaşımız var. Hiç kimseyi ayırmadan düzenli bir şekilde destekte bulunuyoruz. Madem destek olacaksınız zaten görevdesiniz buyurun biran önce siz de başlayın siz de destek olun bu kış gününde. Siz de emeklilerin bir nebze de olsa rahat etmesini sağlayın” diye konuştu.

“BİZİM BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZDA ACİLİYET SIRASI VARDIR”

Açıklamasında insan odaklı belediyecilikten bahseden Yavaş, “Bizim belediyecilik anlayışımızda aciliyet sırası vardır. Aciliyetlerin en önemlisi de kentte yaşayan insanların aç kalmaması, çocukların yatağa aç girmemesi, eğitiminden mahrum olmamasıdır. Tüm dezavantajlı kesimlere desteğimiz devam ediyor. Bu konuda Avrupa standardını yakalamış bulunuyoruz. Desteklerimiz bütçemizin yüzde 12’sine ulaştı. Bizim en büyük projemiz insandır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün’den, kriterlere uyan emekliler varsa başvuruda bulunmaları için belediyeye yönlendirmelerini isteyen Yavaş, “Sonuna kadar Ankara’da yaşayanlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün de Mansur Yavaş’a emeklilere olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.