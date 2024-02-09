Servis minibüsü devrildi!

Kaza, saat 20.45 sıralarında Eski Manisa Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Manisa istikametinden Turgutlu yönüne seyir halinde olan, tavuk kesim fabrikası işçilerinin taşındığı F.Ç. (24) yönetimindeki 45 AHJ 631 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişiden 2'si ilçede bulunan bir hastaneye, 7 işçi ise Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.