Eryaman Stadı'nda çalışmalar başladı

Hüseyin Aytekin, yaptığı açıklamada, Eryaman Stadı'nda 18 Şubat'taki MKE Ankaragücü- Galatasaray maçına kadar müsabaka oynanmayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:
" Gençlerbirliği- Trabzonspor karşılaşmasının bitimi ile birlikte Eryaman Stadı'nın zemininde yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı. 9 günlük arada yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek. TFF tarafından, bugün Eryaman Stadı'nda kupa maçı oynatıldı. 10 gün sonra, saha zemininin mevcut durumundan çok daha iyi olacağı kesindir. 5 maçlık cezamızın ardından, coşkulu ve tutkulu taraftarımızın desteği ile keyifli bir buluşma olacak."
Eryaman Stadı'nda haftada iki maç oynandığını, kupa maçlarıyla zeminin zorlandığını vurgulayan Aytekin, ilk kez 10 günlük bir aranın olduğunu ve bu sayede 18 Şubat'ta oynayacakları Galatasaray karşılaşmasında zeminin daha iyi duruma geleceğini kaydetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.