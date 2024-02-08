- Gündem

'Kanun Teklifi kabul edildi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören Kanun Teklifi'nin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edildiğini açıkladı.

'Kanun Teklifi kabul edildi' mask

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören Kanun Teklifi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Başta Komisyon Başkanı olmak üzere, görüş ve önerileri ile kanun teklifine katkılarda bulunan tüm komisyon üyelerine teşekkür ederim" dedi.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kanun, teklif, ile, ilgili, edildi, Sosyal Medya, Sağlık, çalışma

08 Şub 2024 - 23:25 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL