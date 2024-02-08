Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören Kanun Teklifi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Başta Komisyon Başkanı olmak üzere, görüş ve önerileri ile kanun teklifine katkılarda bulunan tüm komisyon üyelerine teşekkür ederim" dedi.
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'Kanun Teklifi kabul edildi'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören Kanun Teklifi'nin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edildiğini açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.