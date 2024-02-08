'Kanun Teklifi kabul edildi'

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören Kanun Teklifi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Başta Komisyon Başkanı olmak üzere, görüş ve önerileri ile kanun teklifine katkılarda bulunan tüm komisyon üyelerine teşekkür ederim" dedi.