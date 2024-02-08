- Asayiş

Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti

Marmaray Feneryolu İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Marmaray seferlerinde aksamalara neden oldu.

Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti mask
Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti
Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti
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Olay, saat 16.30 sıralarında Marmaray Feneryolu İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyonda bekleyen bir kişi Kadıköy istikametinde raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan ve erkek olduğu öğrenilen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden ve kimliği öğrenilemeyen vatandaşın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.20'de meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Söğütlüçeşme-Göztepe istasyonları arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" İfadeleri kullanıldı.

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08 Şub 2024 - 22:53 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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