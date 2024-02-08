Galatasaray yeni transferini duyurdu

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 euro transfer bedeli ile 300.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.

Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Buna göre, futbolcumuza 2023/ 2024 sezonu için net 300.000 euro, 2024/2025 sezonu için net 450.000 euro ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 euro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 euro imza ücreti ödenecektir."