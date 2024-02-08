08 Şub 2024 - 22:36- Spor G:

Lincoln Henrique Fenerbahçe'den ayrıldı mı ?

Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sezon sonuna kadar Brezilya’nın RB Bragantino kulübüne kiralandığını açıkladı

Lincoln Henrique Fenerbahçe'den ayrıldı mı ?
Video için play'e tıklayın

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Bilgilendirme

2023- 2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya’nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü" 

# Fenerbahçe, Lincoln Henrique, Brezilya’nın RB Bragantino kulübü, Futbol, Spor, ile, 2024, devam

08 Şub 2024 - 22:36 - Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL