Konyaspor yeni transferini duyurdu

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncusu Niangbo, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen ve Asbaşkan Mehmet Ali Görgülü'nün hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

Niangbo, yeşil-beyazlı ekipte 7 numaralı formayı giyecek.