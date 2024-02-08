Nallıhan'da konferans gerçekleştirildi

Nallıhan Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi tarafından, Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, kadınlar bilgilendirildi.

Nallıhan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Beyza Bellisoy, konferansta yaptığı konuşmada, iki yıldır ilçede görev yaptığını söyledi.

Başarılı işlere imza attıklarını belirten Bellisoy, "Nallıhan halkına hizmet etmekten mutluyum. Erken tanı ve tedavi her hastalığın tedavisi için önemli." dedi.