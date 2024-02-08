- Yaşam

Nallıhan'da konferans gerçekleştirildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kadın hastalıkları konusunda farkındalık yaratmak için konferans düzenlendi.

Nallıhan'da konferans gerçekleştirildi mask
Nallıhan'da konferans gerçekleştirildi
Haber albümü için resme tıklayın

Nallıhan Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi tarafından, Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, kadınlar bilgilendirildi.

Nallıhan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Beyza Bellisoy, konferansta yaptığı konuşmada, iki yıldır ilçede görev yaptığını söyledi.

Başarılı işlere imza attıklarını belirten Bellisoy, "Nallıhan halkına hizmet etmekten mutluyum. Erken tanı ve tedavi her hastalığın tedavisi için önemli." dedi.

# Ankara, Konferans, Nallıhan, Opr. Dr Beyza Bellisoy, için, her

08 Şub 2024 - 22:19 AA Ankara- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL