08 Şub 2024 - 22:17 - Spor

VakıfBank, çeyrek finale yükseldi

VakıfBank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında sahasında Polonya'nın PGE Rysice Rzeszow takımını 25-12, 25-18 ve 25-23 setler sonucu 3-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da 3-0'lık skorla kazanan VakıfBank, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yükseldi.