VakıfBank, çeyrek finale yükseldi

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Dejan Rogic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)
VAKIFBANK: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Thompson, Frantti, Ogbogu, Karutasu, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Bahar Akbay, Busa, Derya Cebecioğlu, Van Aalen
PGE RYSICE RZESZOW: Kalandedze, Obiala, Orvosova, Wenerska, Jurczyk, Coneo, Makarowska, Szczyglowska (L), Kubas (L), Szalagowska, Kowalska
SETLER: 25-12, 25-18, 25-23
SÜRE: 70 dakika (20’, 23’, 27’)
İRFAN CAN EĞRİBAYAT VE STYSIAK MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Magdalena Stysiak, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Rzeszow'u ağırladığı maçı tribünden takip etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.