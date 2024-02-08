- Asayiş

Kaçak akaryakıt operasyonunda 3 tutuklama

Kocaeli'de, polis tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıt operasyonunda 3 tutuklama mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda 3 tutuklama
Kaçak akaryakıt operasyonunda 3 tutuklama
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 6 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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08 Şub 2024 - 21:23 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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