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Kadıköy'de trafik magandalarına ceza yağdı 

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen iki otomobilin görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri iki sürücüyü gözaltına alındı. İki sürücüye toplamda 41 bin 592 lira ceza kesildi.

Kadıköy'de trafik magandalarına ceza yağdı  mask
Kadıköy'de trafik magandalarına ceza yağdı 
Kadıköy'de trafik magandalarına ceza yağdı 
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Olay, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Göztepe Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye sokan iki sürücünün görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde makas atan otomobilde bulunan bir kişinin de camdan sarktığı görülüyor. Görüntülerin ardından çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili kullananların Y.C.H. ve F.Z. olduğunu belirledi. Yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanununun makas atmak maddesinden 6 bin 439'ar lira, takip mesafesine uymamak maddesinden 690'ar lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 690'ar lira, Y.C.H.'ye ek olarak aynı kanunun; sürücü belgesiz olarak araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden 25 bin 954 lira olmak üzere iki sürücüye toplamda 41 bin 592 lira idari para cezası uygulandı.

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08 Şub 2024 - 20:54 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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