Azizbek Turgunboev, Sivasspor'da

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Azizbek Turgunboev ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Özbek milli oyuncu Azizbek Turgunboev, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.