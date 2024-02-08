Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği'ni uzatmalar sonunda 2-1 yenen Trabzonspor, çeyrek finale yükseldi.

13. dakikada Akabueze'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta top az farkla uzak kale direğinin yanından auta gitti.

14. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ani gelişen atakta orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen 19 yaşındaki Melih Bostan, Trabzonsporlu iki futbolcuyu geçtikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Nzaba'nın şutunda, kale önünde Oltan Karakullukçu'ya çarpan top yandan dışarı çıktı.

59. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Trezeguet kafa vuruşunu yaptı. Kalecinin müdahalesi sonrası üst direğe çarpan topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yeni transfer Meunier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Eren Elmalı, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti.

97. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahasına ortası sonrası Trezeguet'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

105. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, ceza sahasında yerden seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı.

Karşılaşmayı uzatmalar sonunda 2-1 kazanan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı.