- Asayiş

Malatya'da 6 kilo skunk ele geçirildi

Malatya'nın Kale ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirdi, sürücü tutuklandı

Malatya'da 6 kilo skunk ele geçirildi mask
Malatya'da 6 kilo skunk ele geçirildi
Malatya'da 6 kilo skunk ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, Kale ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları yabancı plakalı bir otomobilde zulalanmış 6 kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, yabancı uyruklu sürücü A.P.'yi gözaltına aldı. A.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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08 Şub 2024 - 20:07 DHA Malatya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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