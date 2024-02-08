Galatasaray'da ayrılık

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023- 2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.”
Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 maça çıktı. 21 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremezken, 700 dakika süre aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.