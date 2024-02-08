08 Şub 2024 - 19:29- Spor G:

Galatasaray'da ayrılık

Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar MKE Ankaragücü’ne kiralandığını duyurdu.

Galatasaray'da ayrılık mask

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023- 2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.”

Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 maça çıktı. 21 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremezken, 700 dakika süre aldı.

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08 Şub 2024 - 19:29 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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