- Asayiş

Görme engelli genci alıkoyan şüpheli yakalandı

Samsunun'un Canik ilçesinde 25 yaşındaki Irak uyruklu A.R.A.A.J. , vatandaşı yüzde 80 görme engelli M.T.M.M.'yi (20) alıkoyup, ailesinden fidye istedi. Ailenin evdeki cep telefonu, altın küpe ve 1600 doları vermesi üzerine kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Görme engelli genci alıkoyan şüpheli yakalandı mask

Olay, Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu A.R.A.A.J., yüzde 80 görme engelli Irak uyruklu M.T.M.M.'yi alıkoyup ailesinden para istedi. Aile, evdeki cep telefonu, altın küpe ve 1600 doları verince şüpheli, kaçtı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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08 Şub 2024 - 19:01 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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