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"Çömlekköy Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak ve yıllık 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteye sahip olacak Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlattıklarını duyurdu.

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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çömlekköy Barajı ile Edirne'mizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceğiz. Edirne'mizde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak olan ve yıllık 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı’nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz. Toplam 800 milyon TL proje bedelli baraj tamamlandığında ilimizin üretimdeki gücüne güç katacak. Edirneli hemşehrilerimize ve üreticilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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08 Şub 2024 - 17:52 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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